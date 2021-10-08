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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çalışmasıyla aşılamada dünyada 7.sıradayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılamada dünya sıralamasında 7.sırada yer alındığını duyurdu.
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çalışmasıyla aşılamada dünyada 7.sıradayız
08 Ekim 2021 08:56 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının aşılamaya ikna etmede rolünü paylaşan bir video yayınladı.

"Covid-19’a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız! Bu başarının çok sayıda nedeni var. Bunlardan biri, sağlık çalışanlarımızın içten ve eşsiz çabası. Videoyu izleyince bunu daha iyi anlayacaksınız." ifadeleriyle paylaştığı videoda Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşları telefonla arayarak Kovid-19'a karşı aşılanmaya ikna ettiği, bilinen yanlış bilgilerin doğrularını paylaştığı görüldü. Küçükoğlu, videoda yaklaşık 5 bin kişiyle telefonda görüştüğünü ve bunlardan 2 bin kadarını aşı olmaya ikna ettiğini paylaştı.

Öte yandan Günlük Kovid-19 tablosuna göre Ankara'da iki doz aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı. Ankara'nın mavi kategoriye geçmesiyle birlikte mavi illerin sayısı 25'e yükseldi.

 

 

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin  sayısını açıklayan Koca, "Dün 236, bugün 217… Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım." ifadeleriyle tedbirlere uymaya ve Kovid-19'a karşı aşılanmaya davet etti.

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