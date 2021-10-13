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Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha koruyucu
Aşılama oranını yüzde 80’lere çıkarmak gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla. Aşının Faz 3 çalışması 40 merkezde başladı” dedi.
Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha koruyucu
13 Ekim 2021 10:22 - Türkiye Gazetesi Ebru KARATOSUN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu değerlendirerek, önemli uyarılarda bulundu. Turkovac aşısının koruyuculuğuyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca "Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla" dedi. Erken dönemde 3 bin kişiye ihtiyaç olduğunu dile getiren Koca “Turkovac aşısının Faz 3 çalışması 40 merkezde önceki gün itibarıyla uygulanmaya başladı” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Turkovac aşısına gönüllü olmaya davet eden Koca, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!" ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki dönemde gribal enfeksiyonun Türkiye’de ne kadar görüleceğinin bilinmediğine de dikkat çeken Bakan Koca "Son dönemlerde çocukluk yaş grubu başta olmak üzere polikliniklerde viral enfeksiyon sayısı geçen yıla oranla 2 ila 3 kat arttı. Özellikle çocuklarda olduğunu görüyoruz. Ama grip değil. Gribin bu yıl ne kadar görüleceğini bilmiyoruz. Güney yarım kürede hâlâ grip olmadığını biliyoruz. Biz de maskeyi takmaya devam edersek, ciddi bir grip olmayabilir” dedi. 

Kısıtlama asla olmayacak

Aşıda ikna çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bakan Koca “Riskli olanlar aşısını yaptırsın. Yüzde 75’i iki doz, yüzde 87 de 1 doz olan var. Ancak 18 yaş üstünü en az yüzde 90’a çıkarmamız gerek. Toplam nüfusun içinde aşılanma oranı yüzde 70-80 aralığında olmalı. Biz şu anda yüzde 56’dayız. Bu aralığı da 1-1,5 ay içerisinde tamamlamamız gerek. Kısıtlamalar asla olmayacak” ifadesini kullandı.

Vaka sayılarındaki artışa da değinen Bakan Koca “Şu anda vakaların 3’te biri 18 yaş ve altı. Bu durum, hastanede yoğun bakım ve entübe olanlarda bir değişikliğe yol açmadı. Dolayısıyla hastane yükü artmıyor. Okullarda alınması gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. En fazla sınıf kapatılıyor" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
13.10.2021 13:25:01
Bütün sağlıkçılar Sinovac olduktan sonra böyle bir kıyaslama yapılması güzel oldu.
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