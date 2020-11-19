Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın

Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısının yer aldığı görsele de paylaşımında yer veren Koca, şunları kaydetti: