Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: Görünen ve görünmeyen tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Tokat ve Kocaeli illerinin mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.

Elazığ ise ilk doz aşı olma oranının %65’in üzerine çıkması ile orta riskli iller arasına girdi. Bakan, "Elazığ’ın riski daha da düşürme heyecanı üzümü gibi tatlı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" sözleri ile 25 Ağustos Günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'dan Urfalılara çağrı

Bakan Şanlıurfa'da aşılama oranının hala düşük olduğunu hatırlatarak "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim." sözleri ile Urfalıların yakınlarına aşı çağrısında bulundu.