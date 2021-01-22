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Bakan Koca'dan 85 yaş üzeri aşı uygulaması paylaşımı: 'Onları korumak sorumluluğumuz'
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evde COVID-19'a karşı aşılanan 85 yaş üzeri vatandaşlar için "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." dedi
Bakan Koca'dan 85 yaş üzeri aşı uygulaması paylaşımı: 'Onları korumak sorumluluğumuz'
22 Ocak 2021 08:32 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

85 yaş üzeri ve eczane çalışanları aşılanıyor

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." 

Bakan Koca yaptığı açıklamad videolu bir paylaşıma da yer verdi. Paylaşılan bu videoda, yaşlıların sağlık ekiplerince aşılanması yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 saglik bakani fahrettin koca

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