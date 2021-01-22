Bakan Koca'dan 85 yaş üzeri aşı uygulaması paylaşımı: 'Onları korumak sorumluluğumuz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

85 yaş üzeri ve eczane çalışanları aşılanıyor

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz."

Bakan Koca yaptığı açıklamad videolu bir paylaşıma da yer verdi. Paylaşılan bu videoda, yaşlıların sağlık ekiplerince aşılanması yer alıyor.