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Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül mesajı
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla henüz aşılarını yaptırmayan anne ve babaları 6 Eylül'e kadar aşı olmaya davet etti.
Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül mesajı
24 Ağustos 2021 16:02 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annelere ve babalara 6 Eylül mesajı başlığıyla aşıya davet etti. Okullar açılmadan aşı olunmasının önemini vugulayan Bakan Koca virüse yakalanan velilerin, çocuklarını üzeceğini dile getirdi.

Bakan Koca, "15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer." sözlerini kullandı.

"Her dört kişiden üçü en az bir doz aşısını yaptırdı"

 Bakan, her dört kişiden üçünün bir doz aşısını yaptırdığını "18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. %75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: “Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.” sözleri ile ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani 6 eylul anne baba ilk doz asilama

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