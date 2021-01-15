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Bakan Koca'dan aşıya davet: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı
Sağlık Bakanı Koca, "(COVID-19 aşısı) Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi
Bakan Koca'dan aşıya davet: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı
15 Ocak 2021 08:31 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısına ilişkin, "Vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, COVID-19 aşısı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesinde eşlik eden Bakan Koca, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinde 83 milyonun büyük bir mücadeleden geçtiğini ve bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Koca, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımızın da bu noktada hemfikir olduğu bir konu. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum." 

Bugün Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını canlı olarak gösterdiklerini dile getiren Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterebilmiş bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun, özellikle aşı sırası geldiğinde ihmal etmeden yaptırması son derece önemli. Bilim Kuruluyla birlikte belli gruplar şeklinde risk durumuna göre planlamış olduk. O sırası geçtikten sonra, daha sonra diğer grup bittikten sonra ancak sıra gelebilir olacak. O nedenle vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani covid-19 asisi

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