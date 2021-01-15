Bakan Koca'dan aşıya davet: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısına ilişkin, "Vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, COVID-19 aşısı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesinde eşlik eden Bakan Koca, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinde 83 milyonun büyük bir mücadeleden geçtiğini ve bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Koca, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımızın da bu noktada hemfikir olduğu bir konu. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum."

Bugün Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını canlı olarak gösterdiklerini dile getiren Fahrettin Koca, şunları kaydetti: