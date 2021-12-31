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Bakan Koca'dan flaş açıklama: İstanbul’da vakalar yüzde 500 arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Covid-19 vakalarının bir haftada 5 kat arttığını söyledi. Gerekçe olarak Koronavirüs'ün son varyantı Omicron'u gösteren Koca, "Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadesini kullandı.
Bakan Koca'dan flaş açıklama: İstanbul’da vakalar yüzde 500 arttı
31 Aralık 2021 16:24 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "İstanbul’da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul’da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı" dedi.

Koca, "Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allahtan bu oran henüz genele yansımadı. Normalde İstanbul Türkiye nüfusunun 5’te biri. Ama toplam vaka sayısının yarısından fazlası İstanbul’da. Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadesini kullandı.

"Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak"

Altaylı'nın aktardığına göre, İstanbul'daki artışından Omicron varyantı etkisine dikkat çeken Bakan Koca, şöyle konuştu:

“Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı. Bakın şaka değil. 10 günde 5 katına, 1 haftada 3,5 katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları. Büyük kentlerdeki yükseliş fena. Ankara’da da 2 katına çıktı vakalar. Geçen hafta 1200’dü Ankara’nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2200. Belli ki, 1 hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor. Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması. Ama bu demek değil ki tedbirsiz davranmak gerek. Vatandaş tedirgin olmasın ama tedbirli olsun. Bu Omicron'la beraber kişisel tedbirlerin daha da önem kazandığını gömdük. Eskiden 1,5 metre mesafe yeterliydi. Omicron ile bu mesafe 3 metreye çıktı belki. Bilmiyoruz kesin. Ama kesin bildiğimiz bir şey var, kapalı, havalandırmasız kalabalık ortamlara girilmemesi lazım. Havalandırması olmayan yere gitmesin vatandaşlarımız.”

Ölüm ve yoğun bakım istatistikleri

Bakan Koca, Altaylı'nın sorusu üzerine ölüm ve yoğun bakım istatistikleri hakkında da bilgi verdi.

Koca, “Vefatların yüzde 87’si 60 yaş üzeri kişiler. Toplam vakaların yüzde 16’sı 60 yaş üzeri ama vefatların yüzde 87’si. Tabii sadece yaş değil, yaşa bağlı hastalıklar etkili vefatlarda. Risk grupları daha dikkatli olmalı demek lazım. 60 yaş üzeri iseniz, başka hastalıklarınız da var ise daha da dikkatli olacaksınız, kurallara daha fazla uyacaksınız. Bu kesin. Aşılılarda vefat oranları çok çok daha düşük. Onu da bilmek lazım. Aşı hala en önemli kozumuz" dedi.

 

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