Bakan Koca'nın paylaştığı Hüseyin Amca aşıya davet etti: Cesaret, insanı aslana galip eder

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımla "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.” diyerek 84 milyon vatandaşı aşıya davet eden 96 yaşındaki Hüseyin Amca'nın videosunu paylaşmıştı. Sağlık Bakanının paylaştığı Hüseyin Gerçek, duygularını paylaştı.

Kış aylarında Antalya merkezde, yaz aylarında ise İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi, 20 torun ve bir de torununun torununu gören Hüseyin Gerçek, aşıdan korkulmaması gerektiğini söyledi.

Sağlık görevlileri tarafından çekilen videosunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşmasının ardından çocukları, torunları ve tanıdıklarının kendisini arayarak cesaretinden dolayı tebrik ettiğini anlatan Hüseyin Gerçek, “Ben 2 aşıyı Antalya'da oldum. 3'üncü aşıyı burada İbradı'da oldum. Sakın ha, kimse korkmasın. Aşı, aşı, aşı. Arkadaş Türk milletiyiz biz. Türk milleti korkar mı? Korkmayın arkadaşlar. Sağlık Bakanımız videoyu paylaşınca, videoyu izleyen çocuklarım ve torunlarım da aşı olmaya gitmiş. Beni arayıp öyle söylediler" diye konuştu.

İbradı'ya aşı olmak için gittiğinde kendisinden randevu sorulduğunu anlatan Gerçek, “Doktor bana 'Sıran var mı? Numaran var mı?' dedi. Ben de 'Doktor Bey ben buradan aşı olmadan çıkmam' dedim. Doktor bu sefer hemşireyi çağırarak, 'Hüseyin beyin aşısını yapın' dedi. Aşımı yaptıktan sonra beni İbradı'ya götüren şoförün de aşısını yaptı. Ne numara ne bir şey aldık. Herkes gitsin aşısını olsun. Cesaret, insanı aslana galip eder. Korkmayın arkadaşlar" diye konuştu.

"Hepimizin kurtuluşu bu fenni tedavi"

Aşı aleyhindeki düşüncelere katılmadığını dile getiren Hüseyin Gerçek, “Hiç aşıdan çekinilir mi? Hepimizin kurtuluşu bu fenni tedavi. Yok şuydu, yok buydu bunları bırakacağız. Hükümet yetkilileri bas bas bağırıyor, bakanımız bağırıyor, biz hala daha hırt mı, zırt mı, onu bekliyoruz. Olmaz böyle şey" dedi.

96 yaşında olmasına rağmen sadece dizlerinde rahatsızlık olduğunu söyleyen Hüseyin Gerçek, uzun ve sağlıklı yaşamasının sırrını ise şöyle açıkladı: “Hani derler ya 6 beyaz var diye. Un, şeker ve tuz, bunlardan kaçınacağız. Süt, yoğurt ve peynir, bunlara devam edeceğiz. Ben öyle yaşadım, ben yumurtayı çok seviyorum, dokunmuyor bana. O da beyaz. Bol su içeceğiz, su hayatın bir parçasıdır. Susuz insanlar yaşayamaz, yaşamaz. Bol su içmelerini tavsiye ediyorum"