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Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır." dedi.
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur
03 Kasım 2021 16:46 - DHA Rojda ALTINTAŞ - Doğan GÜNDOĞDU
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda inşaatı başlayan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşılanan öğretmen sayısını açıkladı ve yüzyüze eğitimi yarıda bırakmamak için revize önlemler alınacağını belirtti.

"6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün olarak devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız. Bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimiz oldu. Bugün itibariyle 1 doz aşısını olmuş öğretmenimiz yüzde 93, 2 doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87, aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız ise yüzde 5 olarak belirlendi. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır. Pandemi önemlerini  bazen revize ederek yüzyüze eğitime devam etme kararındayız" dedi. 

Anahtar Kelimeler:

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