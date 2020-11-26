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Bartın'da COVID-19 pozitif ve temaslı kişilere kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması
Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması başlatıldı
Bartın'da COVID-19 pozitif ve temaslı kişilere kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması
26 Kasım 2020 16:47 - AA
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hem bulaş riskini hem de vaka sayılarını azaltmak amacıyla test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişilere yönelik 12 Kasım'da alınan kararın ardından barkodlu bileklik uygulaması başlatıldı.

Pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamanın yanı sıra tedavileri ve verilen ilaçların barkoda yüklenerek takibi amacıyla hayata geçirilen uygulamayla il genelinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 211 kişiye kırmızı bileklik, pozitif vakalarla temaslı olan 287 kişiye de beyaz bileklik takıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri ve bilekliklerini taktıkları pozitif ve temaslı kişilere izolasyon süresi içerisinde barkodlu hasta bilekliklerini hiçbir surette çıkarmamaları uyarısında bulunuyor.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, ev izolasyonunu takip eden ekiplerin, bileklik kontrolü de yapacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkanlar, karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlemleri yapılarak karantina yurduna sevk edilecektir. Kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden bu kişilere ilimizdeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulmayacak, bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacaktır."

Anahtar Kelimeler:

bulas riski barkodlu bileklik

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