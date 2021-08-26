Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan gençlere aşı uyarısı

Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, aşı yaptırmak istemeyen gençlere kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Demirhan, "Hastanemizde ve İstanbul'da aşılama son hızıyla devam ediyor. Ama yaş aşağı doğru indikçe aşıya olan rağbette bir azalma söz konusu. Böyle olmamalı bu. Bizim istediğimiz bir an önce tüm toplumu özellikle 15 yaş üzerindeki tüm toplumu aşılayarak toplumsal bağışıklığı elde etmek ve sosyal hayata bir an önce dönebilmek. Bunun için de aşıya biraz daha hız vermemiz gerekiyor. Özellikle 40 yaş altındaki genç grubun biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakımlarda daha çok gençlerin yatıyor"

Başhekim ayrıca "Biz genciz bize bir şey olmaz biz bunu hafif atlatırız gibi bir düşünceye sahip vatandaşımız. Biz bunun böyle olmadığını yoğun bakımlarda daha çok gençlerin yattığını da gösteriyoruz. Onun için iki doz aşı mutlaka olalım. Şu anda ülke olarak çok ciddi miktarda aşımız da var."

"Şu ana kadar biz kendi hastanemizde 300 binin üzerinde aşı yaptık. Ciddi yan etkisi olan hiçbir vakamız olmadı. Aşılar son derece güvenli." sözlerine yer verdi.