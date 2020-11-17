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Belçika, Kovid-19 aşısı için ücret almayacak
Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen potansiyel aşı halka ücretsiz yapılacak.
Belçika, Kovid-19 aşısı için ücret almayacak
17 Kasım 2020 15:50 - AA
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Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, salgına karşı geliştirilen potansiyel aşılara ve ülkenin aşı stratejisine ilişin yerel basına açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağına dikkati çeken Vandenbroucke, gelecekteki aşı için Belçika vatandaşlarından ve ülkede ikamet edenlerden ücret alınmayacağını belirtti.

8 milyon kişinin aşılanması bekleniyor

Vandenbroucke, etkili ve güvenli bir aşı çıkınca ülke nüfusunun en az yüzde 70'ini yani 8 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Aşıda önceliğin sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verileceğini anlatan Vandenbroucke, bu konuda son kararın bilimsel tavsiyelere göre alınacağına işaret etti.

Vandenbroucke, bazı aşı adaylarının umut verici olduğunu anımsatarak, aşıların sınırlı sayıdaki ilk bölümünün en erken gelecek yıl başında gelmesini öngördükleri kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

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