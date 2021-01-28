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Beyaz Saray Sözcüsü: COVID-19'un Çin'den ortaya çıkışı derinlemesine araştırılmak zorunda
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız." dedi
Beyaz Saray Sözcüsü: COVID-19'un Çin'den ortaya çıkışı derinlemesine araştırılmak zorunda
28 Ocak 2021 09:04 - AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, (Joe) Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin yeni tip koronavirüs (COVID-19)  salgının ortaya çıktığı yer olan Çin'e ilişkin nasıl bir soruşturma yürüteceğinin sorulması üzerine Psaki, şöyle söyledi: 

"Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. COVID-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız."

COVID-19'un ortaya çıkışına ilişkin uluslararası soruşturmaları da desteklediklerini belirten Psaki, "Uluslararası soruşturmalar sağlam ve net olmalıdır." diye konuştu.

Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in dün Senatonun onayını aldıktan sonra yemin ederek görevine başladığını belirten Psaki, Blinken'in önceliklerinden birinin de Çin'de sahada çalışan ABD'li yetkililer olduğunu kaydetti.

 

Anahtar Kelimeler:

beyaz saray sozcusu yeni tip koronavirus covid-19 cin

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