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Biden, Dr. Fauci'den COVID-19 ekibine katılmasını ve baş danışmanı olmasını istedi
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, göreve başladığı ilk gün salgınla mücadele kapsamında Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını talep edecek
Biden, Dr. Fauci'den COVID-19 ekibine katılmasını ve baş danışmanı olmasını istedi
04 Aralık 2020 11:22 - AA
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Donald Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ekibine katılmasını istedi.

Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Dr Fauci'den Kovid 19 ile mücadele için kuracağı ekibine katılmasını istediğini söyledi.

Joe Biden, şöyle söyledi:

"Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, baş danışmanım olmasını ve Kovid ekibime katılmasını istedim."

Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. "Kahraman" olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki topladı.

Biden, Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını isteyecek

Öte yandan Biden, göreve başladığı ilk gün salgınla mücadele kapsamında Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğini ifade etti.

Biden, "Sadece 100 gün maske, sonsuza kadar değil sadece 100 gün ve böylece vakalarda büyük ölçüde azalma olacağını düşünüyorum." dedi.

Dr. Fauci güvenli dediği takdirde aşı olacağını belirten Biden, güvenli olduğunu göstermek için ise kamuoyunun önünde aşı yaptıracağını söyledi.

 

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