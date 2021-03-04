Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Biden, maske yasağını kaldıran valilere sert çıktı: 'İhtiyacımız olan son şey Neanderthal düşünce'
ABD Başkanı Biden, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararını "İhtiyacımız olan son şey, 'Maskenizi çıkarın her şey yolunda' diyen Neanderthal düşünce" sözleriyle eleştirdi
Biden, maske yasağını kaldıran valilere sert çıktı: 'İhtiyacımız olan son şey Neanderthal düşünce'
04 Mart 2021 16:19 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD Başkanı Joe Biden dün Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararına ilişkin açıkalamalarda bulundu. Biden, iki eyalet valisinin maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin şu eleştiriyi yaptı: 

“İhtiyacımız olan son şey, 'Maskenizi çıkarın her şey yolunda' diyen Neanderthal düşünce."

Biden, koronavirüs vaka sayılarının yükselmekte olduğuna dikkat çekerek, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin verdiği kararın hata olduğunu söyledi.  ‘‘Umarım şimdiye kadar herkes bu maskelerin büyük fark yarattığını anlamıştır.’’ diyen Biden, maske takma, elleri yıkama ve sosyal mesafeye dikkat etmenin hala kritik önem taşıdığını ifade etti. 

10 MART’TA YÜRÜLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı açıklamada, eyalette maske kullanımını kaldıracağını ve işletmelerin gelecek hafta tam kapasiteyle yeniden açılmasına izin vereceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Abbott, “Artık Teksas’ı yüzde 100 açmanın zamanı geldi.” demişti.

Teksas’ta alınan kritik karara Michigan, Louisiana ve Mississippi gibi diğer eyaletlerden de destek gelmişti.

Abbott, salgın sırasında daha önce uygulanan corona virüsü önlemlerinin çoğunu iptal eden yürütme emrini imzalamıştı. Buna göre, 10 Mart’ta yürürlüğe girecek olan yeni yürütme emri, tüm maske gereksinimlerini kaldırılacak. Yerel makamların maske takmayan kişileri cezalandırmasını yasaklayacak.

Anahtar Kelimeler:

abd baskani joe biden maske zorunlulugu koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.