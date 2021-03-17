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Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: 'Şu anda virüse karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar'
ABD Başkanı Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: 'Şu anda virüse karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar'
17 Mart 2021 11:35 - AA
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, MSNBC televizyonunda katıldığı bir programda, ülkedeki COVID-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki günlük vaka sayılarının 45-60 bin olduğuna dikkati çeken Fauci, "Şu anda COVID-19 istatistikleri halen riskli bir seviyede." ifadesini kullandı.

Kış aylarındaki aşırı yüksek vakaların düşmesinin de "iyi haber" olduğunu belirten Fauci, "Ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Kamu sağlığı önlemlerinde geri adım atar ve şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar." dedi.

Yönetimin COVID-19 aşılama çalışmalarına hız vermesinin de oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Fauci, önlemleri gevşeten Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:

abdbaskani joe biden fauci covid-19salgini

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