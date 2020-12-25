Bilim insanları açıkladı: İşte hastanelerde COVID-19 bulaş riski!

Fransa'da yer alan Nantes Üniversitesi Merkez Hastanesinden bilim insanları, ABD, İngiltere, İtalya, Çin, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve İran dahil sekiz ülkeyi kapsayan 24 çalışmanın verilerini analiz etti. Covid-19’un hastane ortamındaki havada bulaş oranlarının değerlendirildiği çalışma JAMA Open Network’te yayımlandı.

Araştırma kapsamında, hastanelerde yer alan yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra, hasta odaları, ameliyathaneler, hemşire odaları, koridorlar, ana girişler, tuvaletler ve banyoların havasından alınan numuneler incelendi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RİSK DİĞER HASTA ODALARINDAN İKİ KAT DAHA FAZLA

Sonuçlarda, alınan 893 örnekten yüzde 17,4'ünün coronavirüsün viral RNA'sı veya genetik materyali için pozitif olduğu görüldü. Yoğun bakım ünitelerinden alınan hava numuneleri ise, diğer hasta odalarından alınan yüzde 10,7'ye kıyasla yüzde 25,2 ile corona virüs için iki kat daha fazla pozitif sonuç verdi.

HASTANE TUVALETLERİNİNİ BEŞTE BİRİNDE COVİD-19'A YAKALANMA RİSKİ VAR

Yoğun bakım odaları dışında, enfekte olan hava örneklerinin en yüksek yüzdesi tuvaletlerden ve koridorlardan geldi. Tuvalet ve/veya banyolardan alınan örneklerin beşte birinden fazlası, yani yüzde 23,8'inin koronavirüs taşıdığı görüldü. Araştırmacılar, bu durumun büyük olasılıkla hastane banyolarının küçük olması ve dışkı örneklerinde bulunan virüsün genetik materyaline ek olarak yetersiz havalandırılmadan kaynaklandığını söyledi.

Çalışmanın yazarları, “Tuvalet sifonu, küçük ve havalandırmasız tuvaletlerde veya banyolarda RNA'nın aerosol haline gelmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜSE YAKALANMASININ NEDENİ

Bununla birlikte, halkın genel kullanımına açık olan koridorlardan alınan numunelerin yüzde 56,3'ü, genel alanlardan alınan örnekleri ise yüzde 33,3 oranında koronavirüs için pozitf sonuç verdiği belirtildi. Personel bölgelerinden alınan numunelerin ise ortalama olarak yüzde 12 oranında corona virüs içerdiği aktarıldı. Pozitif örneklerin toplam yüzde 19,2'si toplantı odalarında ve yüzde 3,9'u soyunma odalarında bulundu.

Bilim insanları, "Personel odalarında (yani, toplantı ve yemek odalarında) yüksek konsantrasyonların bulunması, molalar sırasında sağlık uzmanları arasındaki Covid-19'un olası çapraz geçişiyle tutarlıdır" diye yazdı.

Son olarak, bilim insanları çalışmanın, virüsün yüksek konsantrasyonunun ve yetersiz havalandırılan odalarda sıkışık birçok insanın yanı sıra, ön saflardaki sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman giymelerine rağmen virüsü nasıl kaptığını açıklayabileceğini belirtti.