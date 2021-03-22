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Bilim insanları araştırıyor: COVID-19 sonrası diyabet gelişimine yönelik veritabanı hazırlanıyor
Küresel bir veritabanında COVID hastaları arasındaki yeni diyabet vakaları takip ediliyor
Bilim insanları araştırıyor: COVID-19 sonrası diyabet gelişimine yönelik veritabanı hazırlanıyor
22 Mart 2021 11:00 - Independent
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Bilim insanları COVID-19'un daha önce diyabeti olmayan hastalarda diyabete neden olabileceğine inanıyor ve dünyanın dört bir yanından araştırmacılar sonuçları izlemek için koronavirüs kaptıktan sonra diyabet geliştiren hastalara dair bir veri tabanı oluşturuyor.

King's College London'da metabolik cerrahi profesörü olan Francesco Rubino, virüsün neden olduğu hastalıkla kan şekeri durumu arasında olası bir bağıntı gözlemleyerek, ilişkinin kapsamlı bir şekilde araştırılması için çağrıda bulunuyor. Başka doktorlar da Kovid geçiren hastalar arasında hem tip 1 hem de tip 2 diyabet tanılarında artış olduğunu bildirmişti.

Prof. Rubino, olası ilişkiyi inceleyen araştırmacıların "bağlantının muhtemelen doğru olduğunu düşünmeye başladığını" söyledi. The Guardian'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç aydır COVID-19 deneyimi sırasında veya bundan kısa bir süre sonra diyabet geliştiren daha fazla hasta olduğunu gözlemledik. Şimdi bu bağlantının muhtemelen doğru olduğunu düşünmeye başlıyoruz: Virüsün şeker metabolizmasının aksamasına neden olma kabiliyeti var."

King's College London ve Monash Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar ve klinisyenler geçen haziran ayında CoviDiab Kayıt Projesi adıyla COVID-19 hastalarında görülen yeni diyabet vakalarına dair küresel bir veritabanı oluşturmuştu.

  • Ek olarak Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews'de (Diyabet ve Metabolik Sendrom: Klinik Araştırmalar ve İncelemeler) yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, hafif ile orta derecede COVID-19 görülen hastaların yüzde 20,6'sının hastaneye kabul sırasında yeni teşhis edilmiş diyabet hastası olduğunu ortaya koymuştu.

Araştırmalarda daha önce virüsün bağlandığı protein olan ACE-2'nin pankreas, ince bağırsak, karaciğer ve böbrek gibi glikoz metabolizmasında yer alan organlarda ve ayrıca akciğerlerde bulunduğu keşfedilmişti. Bunun üzerine bilim insanları koronavirüsün daha sonra glikoz metabolizmasında işlev bozukluğuna ve bazı durumlarda diyabetin başlamasına neden olabileceği varsayımında bulundu.

Küresel veritabanının kurulmasının ardından The Independent'a konuşan Prof. Rubino hastalıkları “iki pandemi” olarak nitelendirmiş ve “Diyabet en yaygın kronik hastalıklardan biri ve şimdi iki pandemi arasındaki kaçınılmaz çarpışmanın sonuçlarının farkına varıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mevcut kanıtlar koronavirüsün önceden diyabetli hastalarda daha ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine halihazırda işaret etmişti: Kovid-19'dan ölen kişilerin yaklaşık 4'te birinin kan şekeri rahatsızlığı da olduğu bildirilmişti.

2019 rakamlarına göre Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3,9 milyon kişiye diyabet teşhisi koyuldu fakat doktorlar neredeyse bir milyon kişinin daha teşhis edilmemiş Tip 2 diyabetle yaşadığına inanıyor. Toplam sayının 2030 yılına kadar 5,5 milyona çıkması bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 diyabet ace-2

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