Bilim insanları C vitamini ve çinkonun koronavirüs tedavisinde etkisiz olduğunu tespit etti

ABD’de Cleveland Clinic’ten bilim insanları, çinko ve C vitaminlerinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemlemek üzere çalışma yürüttü.

Bilim insanlarının 214 Kovid-19 hastasını incelendiği çalışmada, Nisan-Ekim 2020 tarihleri arasında bazı hastalar standart tedavi görürken, bazılarına ise standart tedavinin yanı sıra çinko glukonat (50 mg) ve C vitamini (8000 mg) verildi.

Araştırma sonucunda, C vitamini ve çinko alan hastalarla, standart tedavi uygulanan hastalar arasında semptomların şiddetinde ve süresinde önemli bir farka rastlanmadığı tespit edildi.

Cleveland Clinic'in Göğüs ve Kalp Damar Enstitüsünden Milind Desai, Kovid-19 hastalarında C vitamini ve çinkonun standart bakıma kıyasla bir tedavi olarak etkisiz olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Jama Open Network dergisinde yayınlandı.