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Bilim insanlarından Chapare virüsü için uyarı: 3 kişi öldü
Tüm dünyayı etkisi altında alan ve 1 milyon 300 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs pandemisiyle mücadele ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola’ya neden olana benzer, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türü tespit etti. Bilim insanları, şu ana kadar farelerden insanlara geçtiği inanılan virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirterek, yeni bir salgın uyarısı yaptı.
Bilim insanlarından Chapare virüsü için uyarı: 3 kişi öldü
17 Kasım 2020 16:13 - NTV
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Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni bir coronavirüs dalgasıyla mücadele ederken, bilim insanlarının insanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.

VÜCUT SIVILARI ARACILIĞIYLA YAYILIYOR

Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı. Araştırmacılar, vücut sıvıları ile bulaşan virüslerin yeni tip coronavirüs gibi solunum yolu virüslerinden daha kolay yayıldığını söyledi.

CDC’de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom şu ifadeleri kullandı: 

"Çalışmamız, genç bir tıbbi asistan, bir ambulans doktoru ve bir gastroenteroloğun, enfekte hastalarla karşılaştıktan sonra virüse yakalandığını doğruladı. Sağlık çalışanlarından ikisi daha sonra öldü. Artık birçok vücut sıvısının virüsü potansiyel olarak taşıyabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ATEŞ, KARIN AĞRISI, KUSMA, DERİ DÖKÜNTÜSÜ...

Cossaboom, söz konusu virüsle enfekte olan hastaların ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrı görüldüğünün söyledi. Hastalığa özgü bir ilaç olmadığından, hastaların sadece damar içine uygulanan enjeksiyonlarla destekleyeci bir bakım alabildiği belirtildi.

CDC'de patolog olan Maria Morales-Betoulle ise şunları kaydetti: 

"Virüsü izole ettik ve daha yaygın bir hastalık bulmayı bekliyorduk, ancak sekans verileri oldukça nadir ve daha önce insandan insana bulaştığı kanıtlanmayan Chapare virüsüne işaret etti. Gerçekten şaşırdık.”


YENİ BİR SALGIN TEHLİKESİ

Bulgular, Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneğinin (ASTMH) yıllık toplantısında sunuldu. Bilim insanları durumun ciddi göründüğünü, çünkü insandan insana bulaşmanın yeni bir salgına neden olabileceğini ifade etti.

VİRÜS YILLARDIR FARK EDİLMEDEN DOLAŞMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, ayrıca virüsün birkaç yıldır fark edilmeden dolaşmış olabileceğini, çünkü benzer semptomlara sahip bir virüs olan dang hastalığı olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebileceğini söylediler. Bilim insanları, salgınlara neden olma kapasitesini anlamak için virüsü incelemeye devam edeceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

chapare virusu caitlin cossaboom

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