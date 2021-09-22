Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

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22 Eylül 2021 13:23
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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