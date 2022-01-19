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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklama...Vakaların yaş dağılımı belli oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Kovid-19'un Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklama...Vakaların yaş dağılımı belli oldu!
19 Ocak 2022 08:42 - AA Ahmet Sertan Usul
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Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemiyle toplandığını bildirdi.

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artışın, vakaların yaş dağılımı ve illerdeki seyrinin değerlendirildiğini ifade eden Koca, "Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13'ü 12-19 yaş, yüzde 34'ü 20-34 yaş, yüzde 29'u 35-49 yaş, yüzde 16'sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1,45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve on binde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10,11'i hastaneye yatmış, yüzde 3,11'i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0,99'u entübe edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Koca, salgının başından bu yana halen en riskli grubun 65 yaş üzerindekiler olduğunun altını çizerek, Bilim Kurulunca aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasının şiddetle önerildiğini belirtti.

Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini daha da artırdığını kaydeden Koca, "Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir." ifadesini kullandı.

"Pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir"

Koca, aşı olan vatandaşların karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır."

"65 yaş üzerindekilerin hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemli"

Vakaların, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzerindekilerin risk altında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Koca, şu uyarılarda bulundu:

"65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu toplantisi koronavirus saglik bakani fahrettin koca

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People
3
1) doktor mu (doktor)
19.01.2022 12:16:20
eskiden basın ,bu tür durumların peşini bırakmaz..ve mutlaka muhatabları,sayınları sıkıştırıp gazetecilik yapardı!.....oysa devir, o devir değilmiş ve gazetecilikte bitmiş!.....maalesef!.....
People
9
2) doktor mu (doktor)
19.01.2022 10:21:52
pandemiyi boş verin......çaktırmadan toplumsal bağışıklığa sürüklüyorsunuz insanları....önlemler dibe vurdu,sanki istenen de bu!...olan biz hekimlere ve sağlık çalışanlarına oluyor!....bari verdiğiniz ve meclisden geçen ücret iyileştirmesi konusunda kararlı davranın ve bu konuda bi'zahmet açıklama yapın lütfen!....
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