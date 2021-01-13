Bilim Kurulu toplanıyor

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13 Ocak 2021 17:13
Her çarşamba akşamı gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 18.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Toplantının ana gündemi aşı uygulaması olacak.
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