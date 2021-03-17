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Bilim Kurulu üyesi: Hastaneye başvurularda artış var, bir hafta sonra yatışlar artabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecinin etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını söyledi. Akın, "Hastaneye başvurularda artış var; ama yatışlarda çok yüksek bir artış yok. Hastalık semptomatik belirtilerle başlıyor. Belirtileri takip eden 5 ile 7'nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Demek ki bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz." dedi
Bilim Kurulu üyesi: Hastaneye başvurularda artış var, bir hafta sonra yatışlar artabilir
17 Mart 2021 11:02 - DHA
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel risk haritasını değerlendirdi. Akın, "Şubat ayında Türkiye'ye giren İngiliz varyantının yayılma, bulaşma özelliği çok yüksek olduğu için Mart ayında eski önlemler, kısıtlamalar sürdürülse bile yine bir şekilde vaka artışı bekleniyordu" dedi. Akın, normalleşme etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını kaydederek,şu açıklamaları yaptı: 

"Şu anda vaka sayıları 15 bine gelmiş belki daha da fazla olabilir. Saptananlar bunlar çünkü. Başvurularda artışlar olduğunu duyuyorum. Hastaneye başvurularda artışlar var; ama yatışlarda öyle çok yüksek bir artış yok. Hastalık belirtileri takip eden 5 ile 7’nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Buna bağlı olarak hastaneye yatırıyoruz. Demek ki bir dahaki hafta gerçekten Türkiye'deki tablo ağırlaşmaya gidiyorsa, bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz. Hastaneye yatmak tabii kaybedeceğimiz insan sayısının artma olasılığını gösteriyor."

'SOSYAL YAŞAMIN CANLANMASI RİSKİ ARTIRIYOR'

Vaka sayılarının arttığı illerde şehirlerarası seyahate dikkat çeken Akın, "Vakaların çok yoğun görüldüğü illerdeki insanların hafif olan daha az görülen illere gitmesi ya da hafif görülen illerdeki insanların yoğun görülen illere gidip, tekrar kendi illerine geri dönmesi, hastalığın farklı illere bulaşmasına sebep oluyor. Bu konuda önemli noktalardan birisi, eğer yoğun bir bölgedeyseniz ilin dışına çıkmamak lazım. Ya da sakin bir bölgedeyseniz, kendi bulunduğunuz ilde faaliyetlerinizi sürdürmek zorundasınız. Çok zorunlu haller olabilir. Sosyal nedenler, kayıplar, hastalıklar gibi. Bu nedenle tabii gidilebilir. Ama muhakkak 'normalleşme' adı altında verilen sosyalleşme, sosyal yaşamın biraz canlanması riski artırıyor. O yüzden herkesin riskin arttığını düşünerek, kendi önlemlerine daha dikkatli uyması ve takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

'GÜNEY AFRİKA MUTANTI, SİNSİ SİNSİ ARAYA GİRMEK İSTİYOR'

Akın, mutasyonlu virüsün artan vaka artışlarına etkisini değerlendirerek, sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Türkiye'de şu anda dolaşımdaki mutasyonu virüsün yüzde 50-60'ı İngiliz varyantıdır. Bu yüzden de bunun bulaşmasını çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir takip var. Muhtemelen Mart ayının sonlarına doğru buna ait verileri elde edebiliriz. Çünkü İngiltere’de bu veriler ancak Ocak ayında yayınlanmaya başladı. Bir takibe ihtiyacımız var. Şu anda Vuhan tipi virüsle, meşhur İngiliz tipi virüsün bir karışımını yaşıyoruz. Bu arada sinsi sinsi araya girmek isteyen Güney Afrika mutantı var. O biraz daha sıkıntılı. Şu anda Türkiye'de çok yaygın değil ama o da bir süre sonra yaygınlaşabilir."

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