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Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı: İşte kademeli normalleşmede 4 kriterin detayları!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi ve normalleşmedeki 4 kriteri açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı: İşte kademeli normalleşmede 4 kriterin detayları!
18 Şubat 2021 09:02 - Cnn Türk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmada "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz ise kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini ve kriterleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

İşte Kayıpmaz'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

"Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak. İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir.  Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlar da açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoren ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir."

NORMALLEŞME SÜRECİNDE 4 KRİTER 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

- Düşük risk

- Orta risk

- Yüksek risk

- Çok yüksek risk

RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.

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