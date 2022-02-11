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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu yazın çok rahat geçeceğini umut ettiğini belirterek, "Yazın gelmesiyle birlikte zaten vaka sayılarında düşme beklenen bir durum ama virüsün de hastalık yapıcı özelliğinin azalması aşılanan insan sayısının artmasıyla toplumsal bağışıklığın artması. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ben bu yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum” dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum

Prof. Dr. Tevfik Özlü

11 Şubat 2022 10:58 - DHA Selçuk BAŞAR
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Pandemide hastalığı hafif atlatan gençlerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Özlü şu ifadeleri kullandı:

“Gençler hastalığı genelde hafif atlatıyor ama gençlerden hastalığı alan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar o kadar şanslı olmuyor. Onun için siz dikkatsiz davranırsanız zarar görmeyebilirsiniz ama sizden hastalığı alacak olan babanız, anneniz, dayınız, amcanız, halanız, teyzeniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınız zarar görebilir. Onların hastalanmasına ölümüne sebep olabilirsiniz. O açıdan sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmekte yarar var. Bence bu şekilde takip edilmeli. Umarım yakın zamanda, özellikle bu yaza doğru virüsün daha kontrollü ve daha yönetilebilir bir hale girmesi ve pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alınması gerçekleşir de bu 2 yıldır yaşadığımız zor günlerin sonuna varırız" 

Yaz mevsiminin çok rahat geçeceğini umut ettiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Kış tabi bulaşma açısından daha riskli yazın açık havada insanlara bulaşma daha az oluyor. Yazın gelmesiyle birlikte zaten vaka sayılarında düşme beklenen bir durum ama virüsün de hastalık yapıcı özelliğinin azalması, aşılanan insan sayısının artmasıyla toplumsal bağışıklığın artması. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ben bu yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

prof dr tevfik ozlu vaka sayilari toplumsal bagisiklik

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