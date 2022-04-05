Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sakin döneme girdik

Sabah Gazetesi'nden Burak Çelik'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Turkovac, Kovid ile mücadelemize ciddi anlamda katkı yaptı. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kara, "Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik. Vaka sayılarında belirgin ölçüde düşüşler oldu. Ancak yine de tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmayı ihmal etmeyelim. Turkovac, Kovid ile mücadeleye ciddi anlamda katkı yaptı. Daha önceki inaktif aşı kadar etkinliği yüksek. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart'ta Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Turkovac aşısının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi kutlayarak "Kovid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var. Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Tebrik ederiz" ifadelerini kullanmıştı.