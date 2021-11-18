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Bilim Kurulu Üyesi Şimşek: Favipiravir etkisiz çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz COVID-19'un klinik tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı. Appili Therapeutics tarafından yapılan deney sonucunda ilacın kalıcı klinik iyileşmeye etkisinde anlamlı bir fark bulunmadığını açıklandı.
Bilim Kurulu Üyesi Şimşek: Favipiravir etkisiz çıktı
18 Kasım 2021 15:20 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Serap Şimşek Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı. Şimşek, konunun Bilim Kurulu'nda da gündeme getirildiğini açıkladı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), tarafından yayınlanan araştırma sonuçları ise şöyle:

Bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirmeye odaklanan biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics, hafif veya orta şiddette COVID-19’un klinik tedavisinde ağızdan alınan antiviral Avigan /Reeqonus (favipiravir)’u değerlendiren Faz 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) çalışmasının klinik deneylerinde, kalıcı klinik iyileşmeye kadar olan birincil sonlanma noktasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığını açıkladı.

Klinik deney verilerine ilişkin ek analizlerin devam ettiği ifade ediliyor. Klinik araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Brezilya’daki 38 çalışma bölgesinden hafif veya orta şiddette COVID-19’lu 1231 hasta dahil edilmişti.

Faz 3 PRESECO çalışması, hafif-orta şiddette semptomlar gösteren COVID-19 hastalarında Avigan/Reeqonus (favipiravir)’un erken tedavideki güvenliğini ve etkinliğini araştıran çift kör, plasebo kontrollü, randomize, çok merkezli, küresel üstünlük çalışmasıdır.

Katılımcılar, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika’daki farklı klinik araştırma merkezlerinde çalışmaya kaydedilmiştir. Kayıt olduktan sonraki 72 saat içinde COVID-19 testi pozitif olan, hafif-orta semptomlu hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. İlaç tedavisini evde kendileri uygulayan katılımcılar, klinik araştırmacılar tarafından uzaktan izlenmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

favipiravir serap simsek yavuz covid-19 tedavisi ilac etkisiz

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