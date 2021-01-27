Bilim Kurulu üyesi Tezer açıkladı: İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğrayan virüsün tespit edilmesinin Bilim Kurulu’nda gündeme getirildiğini söyledi.

Dünyada birçok ülkede mutasyona uğramış virüsün halinin tespit edildiğini belirten Tezer, şu ifadeleri kullandı:

"Burada önemli olan yayılımını durdurmak, erken tespit etmek. Bu konuda filyasyon ekipleri hızlı bir şekilde gerekli kişilerle temasları sağlayıp, izolasyonlarını gerçekleştiriyor. Bu anlamda Türkiye’de birçok laboratuvarımızın tespiti yönünde altyapısının geliştirildiğini de biliyoruz. Bütün bunların amacı hızlı bir şekilde tanıyıp tespit etmek ve izolasyonu sağlamak. Bu aşamada yapabileceğimiz en önemli hadise bu. Çünkü topluma girip dolaşımının artmasını durdurmanız gerekiyor."

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, TAKİPLER DEVAM EDECEK'

Tezer, tüm dünyada virüsün mutasyona uğramış tiplerinin dolaştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Güney Afrika'da, Brezilya'da, Amerika'da, İngiltere'de ve bütün ülkeler önlemlerini almış durumda. Virüsün mutasyonlu hali belki aşılama yönünde kaygı yaratıcı değil; ama olmayacağı anlamına gelmiyor ya da 'ağır hastalık yapıcı, öldürücü etkileri yok' ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Bildiğimiz daha kolay bulaşabiliyor. Güney Afrika’ya baktığımız zaman özellikle genç grubu etkilediğini biliyoruz. Çok yakın bir zamanda İsrail’den bir açıklama geldi; özellikle yeni mutant virüsün İngiltere’deki mutasyonlu virüse benzediğini ve daha çok 6 ile 9 yaş grubu çocukları etkilediği vurgulandı. Mutasyona uğramış virüs değişik hareketler sergileyebiliyor.

Mutasyonlar 'spike proteini' denilen bölgede ağırlıklı olarak görülüyor. mRNA aşıları da bu bölgeye etki ettiği için 'onlarda acaba bağışıklık yanıtında düşüklük yapabilir mi' diye düşünce oluşabilir. Bununla ilgili olumsuz bir gelişme olmadığını biliyoruz. Çalışmalar sürüyor, takipler devam edecektir. Türkiye'de yapılmış olan inaktif aşı tam bir aşı olduğu ve birçok bölgeden bağışıklık yanıtımızı uyardığı için bu mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de yakın takip edilmesi gerekiyor."