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Bilim Kurulu üyesinden 15 Şubat'ta normalleşme sağlanacağı iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kısıtlamaların kalkması için gerekli olan şartları açıkladı. Kontrollü ve 'yeni normal' kurallar çerçevesinde bir hazırlık içine girilmesi gerektiğini dile getiren Kara, "Risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak Şubat'ta rahatlayabiliriz" dedi
Bilim Kurulu üyesinden 15 Şubat'ta normalleşme sağlanacağı iddialarına yanıt
14 Ocak 2021 13:44 - Cumhuriyet
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' vermesinin ardından ilk aşı Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

Türkiye'de bugün başlayacak olan aşılama programıyla birlikte salgının kontrol altına alınması beklenirken, Kasım ayında getirilen Covid-19 tedbirlerinin de ne zaman esnetileceği merak konusu oldu.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.  Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu. Kara, şu açıklamayı yaptı: 

"Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor.

Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz." 
 

Anahtar Kelimeler:

coronavac ankara sehir hastanesi covid-19

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