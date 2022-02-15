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Bilimsel araştırma: COVID-19'u atlatmış olmak Omicron'a karşı yeterli bağışıklık sağlamıyor
Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, Covid-19'u atlamış olmanın Omicron varyantına karşı çok büyük bir bağışıklık sağlamadığını ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: COVID-19'u atlatmış olmak Omicron'a karşı yeterli bağışıklık sağlamıyor
15 Şubat 2022 10:57 - Sözcü
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Corona virüsü geçiren kişilerin tekrar hastalanmaya karşı bağışıklığı olduğuna dair iddialar bugün yayınlanan bir araştırma ile çürütüldü.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada, Covid-19’a yakalananlarda görülen bağışıklık tepkisinin Omicron varyantına karşı etkili bir koruma oluşturmadığı ve bu kişilere Omicron varyantının bulaşabileceği kaydedildi.

Katar’da Covid-19 hastalarının verileriyle yapılan araştırmada daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklığının Omicron varyantına karşı yüzde 56’lık bir koruma sağladığı ortaya çıktı.

Öte yandan Covid-19 geçiren kişilerin tekrar Alfa varyantına yakalanmasına karşı yüzde 90.2, Beta varyantına yakalanmasına karşı yüzde 85.7 ve Delta varyantına yakalanmasına karşı yüzde 92’lik bir koruma sağladığı kaydedildi.

Araştırmada, “Önceki varyantlarda olduğu gibi koruma sağlanıyor fakat bunun oranı çok düşük” denildi.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti covid-19 bagisiklik bagisiklik tepkisi

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