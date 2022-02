Bilimsel araştırma: COVID-19'u atlatmış olmak Omicron'a karşı yeterli bağışıklık sağlamıyor

Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, Covid-19'u atlamış olmanın Omicron varyantına karşı çok büyük bir bağışıklık sağlamadığını ortaya çıkardı.

15 Şubat 2022 10:57 - Sözcü