Bilimsel araştırma: COVID aşısı olan ebeveynler çocuklarını da koruyor

Dünya çapında 5.6 milyondan fazla insanı öldüren corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların etkisi ve koruyuculuğu ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı…

Corona virüsü aşısını yoğun olarak uygulayan ülkelerin başında gelen İsrail’de yapılan araştırmada iki doz ve üç doz corona virüsü aşısı olan ebeveynlerin bu hastalığı çocuklarına bulaştırmadığı tespit edildi.

Alfa varyantı sırasında yapılan araştırmada aşı olan ebeveynlerin Covid-19’u çocuklarına bulaştırma riskinin yüzde 72 daha az olduğu belirtildi.

Hakemli bir dergi olan Science’ta yayınlanan araştırmada iki doz aşı olmuş ebeveynle aynı evde bulunan çocuklara Covid-19 bulaşması riskinin hiç aşı olmamış iki ebeveynle yaşayanlara göre yüzde 72 daha az olduğu belirtildi.

Bilim insanları corona virüsüne karşı ebeveynlerin çocuklarını korumaları için aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan ebeveynlerden birinin aşı olmuş olması durumunda ise hastalık riskinin yüzde 26 azaldığı kaydedildi.

Bilim insanları araştırmanın Omicron varyantından önce yapıldığına dikkat çekerken, aşılanma durumunun diğer varyantlarda da benzer bir koruma sağlayabileceğinin altını çizdi. 155 bin hanenin dahil edildiği kapsamlı araştırmayı Harvard Üniversitesi ile Tel Aviv Üniversitesi’nin ortak olarak gerçekleştirdiği de belirtildi.

Araştırmayı yürüten isimlerin başında gelen Dr. Noam Barda, “Bu araştırma aşı olan ebeveynlerin çocuklarını aşı olmayanlara oranla daha fazla koruduğunu ortaya çıkarıyor. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi şey aşı olmak. Eğer üçüncü doz aşınızı da olmadıysanız sevdiklerinizi korumak için aşı olun” dedi.

Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Ben Reis ise, “Ebeveynlerin çocuklarını korumak gibi kutsal bir görevi var. Özellikle çocukları aşı olamayacak kadar küçük olan ailelerde sadece ebeveynler kendilerini korumak için değil fakat çocuklarını korumak için de aşı olmalılar” dedi.