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Bilimsel araştırma: COVID'e yakalananlarda depresyon riski yüzde 40 daha fazla
ABD'de yapılan ve 60 yaş üzeri erkek katılımcıların ağırlıklı olduğu bir çalışma, özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerde corona virüsü sonrası depresyon ve anksiyeteye yakalanma riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: COVID'e yakalananlarda depresyon riski yüzde 40 daha fazla
18 Şubat 2022 10:53 - Sözcü
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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Covid-19 atlatanların depresyon, anksiyete ve uyku sorunları yaşama oranının yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

150 bin kişinin gözlemlendiği araştırmada, corona virüsünün zihinsel sağlık problemleri üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmacılar, Covid-19’a yakalananların hastalığı atlattıktan bir yıl içinde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşama ihtimalinin de yüksek olduğunu belirledi.

60 yaş üzeri erkeklerde daha sık rastlanıyor

British Medical Journal’da (BMJ) yayınlanan makalede, araştırmaya katılanların çoğunun 60 yaşının üzerinde ve erkek olduğu açıklandı.

Yapılan araştırmalarda, corona virüsüne yakalananların arasında ‘intihar düşünceleri’nin yüzde 46 daha yaygın olduğu belirlendi. Ayrıca, uyku sorunlarının da virüsü atlatanların grubunda daha yaygın olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar bulgularını açıklamak için Covid enfeksiyonlarının, özellikle şiddetli nöbetlerin beyne giden kan akışını azaltabileceğini ve nöronlara zarar verebileceğini gösteren önceki çalışmaları da referans gösterdi.

Son araştırma ile birlikte, corona virüsün zihinsel hastalıklarla bağlantısı net bir şekilde ortaya koyulurken, Covid’in beyindekiler de dahil olmak üzere kan damarlarına zarar verdiğine dair kanıtların arttığı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

depresyon anksiyete abd arastirma covid-19

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