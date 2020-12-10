Bill Gates açıkladı: 2021 ilk çeyrekte 6 farklı COVID-19 aşısının onay almasını bekliyorum

Bill Gates, 8 Aralık'ta gerçekleşen Singapur FinTech Festivali’ndeki konuşmasında 2021 ilkbaharına kadar, 6 farklı Kovid-19 aşısının onaylanacağını düşünüyor.

Birleşik Krallık, 2 Aralık'ta Pfizer-BioNTech’in aşısına izin vererek bunu yapan ilk ülke olmuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de bugün bu aşı adayı hakkında karar verecek.

Sanal ortamda yaptığı konuşmada Gates, Faz 3 denemelerinin yan etkilere ve etkinliğe bakılarak profesyonelce yürütüldüğünü ifade edip düzenleyici kurumları kutladı ve şu ifadeleri kullandı:

İlk çeyrekte 6 farklı aşının onay almasını bekliyorum

Pfizer-BioNTech’in mevcut aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax’in adaylarının onaylanabileceğini düşünen Gates, 6'ncı aşının adınıysa vermedi.

CNBC'nin haberine göre, Gates’in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, AstraZeneca’nın aşısını üretmeye ve dağıtmaya başlamak için hacim olarak dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü’yle çalışıyor. Novavax’in adayı için de aynı enstitüyle benzer bir anlaşma yapmayı planlıyor.

Gates, Johnson & Johnson’ın aşı adayı onaylandıktan sonra onun için ayrı bir üretici bulunacağını belirtti.

Bu üç aşı adayı Pfizer-BioNTech ve Moderna’nınkinden farklı olarak geleneksel teknolojiye dayanıyor. Yani daha düşük maliyetli olma ve daha kolay depolanma şansına sahip. Bu durum onları, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ideal hale getiriyor.

Buna rağmen Gates, aşıların tüm ülkelere, özellikle de az gelişmiş ülkelere daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için yapacak çok iş olduğunu belirtti:

Bir dereceye kadar adil şekilde dağıttığımızdan emin olmalıyız. Ne kadar zengin olduğunuz aşıya erişip erişemeyeceğinizi belirlememeli.

Hedefin 2021’de olabildiğince aşı dağıtmak olduğunu belirten Gates, “Böylece 2022’de gelişmekte olan ülkelerde bile salgın sona erebilir” dedi.