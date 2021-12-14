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Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınının kritik aşamasının 2022'de sona ereceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.
Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek

Bill Gates

14 Aralık 2021 14:42 - Sputnik News
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GatesNotes isimli blogunda yayınladığı yıllık analiz yazısında Bill Gates, "Bir başka tahminde bulunmak aptalca olabilir ama salgının akut safhasının 2022'de sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

Ünlü milyarder, Delta varyantı nedeniyle pandeminin sonunun umduğu kadar yakın bir zamanda gelmediğini ve insanları tam olarak aşılatmak için mücadele ettiğini söyledi.

"Omicron varyantının endişe verici olduğuna şüphe yok" diyen Gates, yeni varyantların teşhis edilmesinin hızı ile aşılar ve antiviral ilaçlarındaki gelişmeler nedeniyle, koronavirüsün 2022 yılında endemiye dönüşebileceği konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

"Dünya, potansiyel olarak kötü varyantlara karşı mücadele etmeye şimdiye kadar pandeminin herhangi bir noktasında olduğundan daha iyi hazırlanmış durumda" diyen Gates, "Gerektiğinde güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız" diye ekledi.

Gates ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı'nın destekledikleri de dahil olmak üzere araştırmacıların yakında Omicron varyantına dair çok daha fazla bilgiye ulaşmış olacağını ifade ederek, aşılar ve antiviral ilaçlar sayesinde koronavirüsün ölümcüllüğünün gelecekte azalacağını söyledi.

"Toplumlarda ara sıra salgınlar görülmeye devam edecek ama elimizde çoğu vakanın çaresine bakacak yeni ilaçlar olacak, geri kalanını da hastaneler halledebilecek. Birkaç yıl içinde, bir tek her sonbaharda koronavirüs ve grip için ortak aşı yaptırırken virüs konusunda gerçekten düşünmek zorunda kalacağımızı umuyorum."

Anahtar Kelimeler:

bill gates salgin koronavirus kovid-19 omicron varyanti

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