Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bill Gates'ten COVID-19 varyantlarına karşı açıklama: 'Üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyulabilir'
Microsoft’un kurucusu ve AstraZeneca, Johnson Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, mevcut aşıların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı daha az etkili olduğu haberlerinin gelmesi üzerine, mutasyonlara karşı üçüncü doz Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi
Bill Gates'ten COVID-19 varyantlarına karşı açıklama: 'Üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyulabilir'
19 Şubat 2021 13:50 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19’un yeni mutasyonlarıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Foundation ile AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, her geçen gün bir başka türü ortaya çıkan Covid-19 mutasyonları ile ilgili mevcut aşıların yetersiz kalabileceğini söyledi.

Özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı mevcut aşıların daha az etkili olduğu araştırmalarının çıkması üzerine Gates, üçüncü bir Covid-19 aşısı dozuna ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs aşısı olan Bill Gates'in tıp öğrencisi kızından manidar 'çip' mesajı


CBS gece haberlerinden Norah O'Donnell’a konuşan Gates, şunları söyledi:

“Şimdiki tartışma şu ki, mevcut aşının süper yüksek bir haline mi ihtiyacımız var, yoksa tamamen aynı olan üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var, yoksa modifiye edilmiş başka bir aşıya mı ihtiyacımız var? " 

‘İKİ DOZU OLMUŞ KİŞİLER ÜÇÜNCÜ DOZU OLABİLİR’

Bill Gates, “ABD’de üretilen, kullanılan ya da kullanılması planlanan beş aşının tümü mutasyonlara karşı değişiklik yapmayı planlıyor, bu durumda iki dozu olmuş kişiler üçüncü bir dozu olabilir” derken “Sanırım, bu mutasyonların ABD'yi derinden etkilediğinde halkı korumak için mutasyonları da kapsayan bir aşıya sahip olmanın en doğru ihtimal olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 aşı üreticisi


ABD Gıda ve İlaç İdaresi eski başkanı Dr. Scott Gottlieb, 7 Şubat'ta CBS News'e verdiği demeçte, şu anda ABD'de uygulanan aşıların yeni mutasyonlara karşı "makul koruma" sağladığına inandığını söylemişti. Bununla birlikte Gottlieb, şöyle konuştu:

“Aşılar yeni türlere karşı daha az etkili olurlarsa sonbaharda takviye atışları yaptırmak da gerekli olabilir”

Anahtar Kelimeler:

bill gates melinda gates bill and melinda gates foundatio covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.