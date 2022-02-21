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Bill Gates'ten 'yeni pandemi yolda' mesajı: Bu sefer farklı bir patojen neden olacak
Dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Bill Gates, Covid-19 pandemisinin şiddetinin azaldığını ancak dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlanması gerektiğini açıkladı. "Başka bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer corona virüs ailesinden farklı bir patojenden kaynalanacak" diyen milyarder iş insanı hükümetleri hazırlanmak için yatırım yapmaya çağırdı.
Bill Gates'ten 'yeni pandemi yolda' mesajı: Bu sefer farklı bir patojen neden olacak

Bill Gates

21 Şubat 2022 13:46 - ntv.com.tr - Reuters
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık risklerinin "önemli ölçüde azaldığını", ancak başka bir pandeminin ortaya çıkabileceğini söyledi. 

"Corona virüs ailesinden farklı bir patojen olacak"

Almanya'da yıllık olarak düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen corona virüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanabileceğini açıkladı. 

Ancak milyarder iş insanı tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın gelecek pandemilerle daha  iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Gates, “Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak” dedi.

"COVİD-19'un şiddeti azaldı"

Bununla birlikte Gates, corona virüs pandemisinden iki yıl sonra, küresel nüfusun büyük bir bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla Covid-19’un  en kötü etkilerin azaldığını ve şiddetinin son Omicron varyantı ile azaldığını söyledi.

Ancak Gates, birçok yerde bunun bir bağışıklık düzeyi oluşturan corona  virüsün kendisinden kaynaklandığını ve bu durumun “aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını" belirterek, “Genellikle yaşlı olmakla ve obezite veya diyabetle ilişkili olan ciddi hastalık şansı, bu enfeksiyona maruz kalma nedeniyle şimdi önemli ölçüde azaldı” dedi.

"DSÖ, çok geç kaldı"

Diğer taraftan 66 yaşındaki Gates, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2022'nin ortalarına kadar küresel nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşmak için zaten "çok geç" olduğunu söyledi. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 61,9'u en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. 

Hükümetleri yatırım yapmaya çağırdı

Son olarak Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek hükümetleri şimdi yatırım yapmaya çağırdı.

Gates, haberci RNA (mRNA) teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını ekleyerek, "Bir dahaki sefere bunu iki yıl yerine, altı ay gibi daha fazla yapmalıyız. Bir sonraki pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar büyük değil. Bu küresel ısınma gibi değil. Eğer mantıklı davranırsak, bir daha ki sefere daha hazırlıklı oluruz” diye konuştu. 

Öte yandan Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla, düşük ve orta gelirli ülkelere aşı sağlamaya yönelik COVAX programının oluşturulmasına yardımcı olan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'na (CEPI)  300 milyon dolar bağışlamak üzere İngiltere’deki Wellcome Trust fonu ile ortaklık kurdu.

 

Anahtar Kelimeler:

bill gates salgin koronavirus kovid-19 omicron varyanti pandemi patojen

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People
3
1) Devrimci Derviş (Nöroloji Toğtoru)
21.02.2022 16:43:04
Billerek mi diyor, yoksa kendisi mi bir şeyler yapıyor iyice insanı huylandırıyor.
People
0
2) Uzm (uzm)
21.02.2022 15:01:40
Bilgisayar dehasının tıbba nereden merak sardğınıı anlamak zor. O bizim yerimizde biz de onun yerinde olmak istiyoruz.
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