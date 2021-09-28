Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech, 5-11 yaş grubunda test edildi: Çocuklarda da etkili ve güvenli
Amerikan Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği Corona virüsü aşısı, 12 yaşın üzerindekiler için zaten onaylanmıştı. Pfizer, klinik deneylerinin sonucunda aşının 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar üzerinde de etkili olduğunu açıkladı.
BioNTech, 5-11 yaş grubunda test edildi: Çocuklarda da etkili ve güvenli
28 Eylül 2021 11:52 - Amerika'nın Sesi
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çocuk doktoru Bill Gruber aynı zamanda Pfizer’in kıdemli başkan yardımcısı.
Gruber, "5 ile 11 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech’in elçi RNA aşısına sağlam bir bağışıklık tepkisi görüldüğünü ve aşının yeterli derecede güvenli olduğunu gösteren ilk verileri duyurmaktan çok memnunum. Verileri Gıda ve İlaç Dairesi’ne sunacağız" dedi.

Pfizer, küçük çocuklar üzerinde daha düşük bir doz test etti. Bu doz, yetişkinlere ve 12 yaş üstü çocuklara yapılan aşı dozunun yaklaşık üçte biri. Şirket, testlerden çıkan ilk verileri bulaşıcı hastalık uzmanlarıyla paylaştı.

Her ne kadar çocuklarda yetişkinlere kıyasla ağır hastalık ve ölüm riskiyle daha az karşılaşılsa da delta varyantının yüksek bulaşıcılık oranı, çocuklar arasında vakaları arttırdı.

Doktor Gruber, "Özellikle delta varyantı döneminde, hastanelerde daha fazla çocuk vakası var. Anladığım kadarıyla hastaneye kaldırılan çocukların dörtte biri yoğun bakıma alınıyor. Neyse ki çocuk ölümleri nadir ama yine de bu çok büyük bir yük" dedi.

Ancak aşısız çocuklar virüsten kurtulsa bile ileride virüsün yan etkileriyle karşılaşabilirler. 5 ile 11 yaş arası çocukların da tam olarak aşılanmaları için, daha büyük çocuklar ve yetişkinler gibi iki dozu yaptırması gerekiyor. Veriler, daha büyük yaş gruplarında olduğu gibi, aşının yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi yan etkileri olduğunu gösteriyor. Aşı sonrası az sayıda genç erkek çocuğun yaşadığı miyokardit yani kalp kası iltihabının, 5-11 yaş aralığında görülmemesi ise olumlu bir işaret.

Pfizer, küçük çocukların ebeveynlerinden aşıya yoğun talep beklerken, Doktor Gruber, "Deneylerde çok kısa sürede ihtiyacımızdan fazla gönüllü sayısına ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

New Jersey eyaletinden Maya Huber 10 yaşında ve deneye katılan 2 bini aşkın çocuktan biri. Annesi Nisha Gandhi, yoğun bakım doktoru. Gandhi,"İnsanların Corona virüsünden öldüğünü görmek, virüsü evimize, ailemize getir endişesini yaşamak korkunçtu" diye konuştu.

Ailesi, Maya'ya gerçek aşı yerine plasebo yani etkisiz aşı mı yapıldı bilmiyor. Ama aşıları tamamlandığında Maya’nın ne yapmak istediğini biliyorlar. Maya da, "Herhalde ilk yapacağım şey tüm arkadaşlarımı çağıracağım büyük bir pijama partisi" dedi.

Pfizer, Eylül ayı sonuna kadar Gıda ve İlaç İdaresi’ne verileri sağlamaya başlamayı umuyor. Kurum, Ekim ayı içinde 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara aşıyı onaylayabilir. Hızlı alınan önlemler, okullarda muhtemel bir vaka artışını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer 5-11 yas klinik deneyleri cocuklar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.