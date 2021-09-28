BioNTech, 5-11 yaş grubunda test edildi: Çocuklarda da etkili ve güvenli

Çocuk doktoru Bill Gruber aynı zamanda Pfizer’in kıdemli başkan yardımcısı.

Gruber, "5 ile 11 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech’in elçi RNA aşısına sağlam bir bağışıklık tepkisi görüldüğünü ve aşının yeterli derecede güvenli olduğunu gösteren ilk verileri duyurmaktan çok memnunum. Verileri Gıda ve İlaç Dairesi’ne sunacağız" dedi.

Pfizer, küçük çocuklar üzerinde daha düşük bir doz test etti. Bu doz, yetişkinlere ve 12 yaş üstü çocuklara yapılan aşı dozunun yaklaşık üçte biri. Şirket, testlerden çıkan ilk verileri bulaşıcı hastalık uzmanlarıyla paylaştı.

Her ne kadar çocuklarda yetişkinlere kıyasla ağır hastalık ve ölüm riskiyle daha az karşılaşılsa da delta varyantının yüksek bulaşıcılık oranı, çocuklar arasında vakaları arttırdı.

Doktor Gruber, "Özellikle delta varyantı döneminde, hastanelerde daha fazla çocuk vakası var. Anladığım kadarıyla hastaneye kaldırılan çocukların dörtte biri yoğun bakıma alınıyor. Neyse ki çocuk ölümleri nadir ama yine de bu çok büyük bir yük" dedi.

Ancak aşısız çocuklar virüsten kurtulsa bile ileride virüsün yan etkileriyle karşılaşabilirler. 5 ile 11 yaş arası çocukların da tam olarak aşılanmaları için, daha büyük çocuklar ve yetişkinler gibi iki dozu yaptırması gerekiyor. Veriler, daha büyük yaş gruplarında olduğu gibi, aşının yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi yan etkileri olduğunu gösteriyor. Aşı sonrası az sayıda genç erkek çocuğun yaşadığı miyokardit yani kalp kası iltihabının, 5-11 yaş aralığında görülmemesi ise olumlu bir işaret.

Pfizer, küçük çocukların ebeveynlerinden aşıya yoğun talep beklerken, Doktor Gruber, "Deneylerde çok kısa sürede ihtiyacımızdan fazla gönüllü sayısına ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

New Jersey eyaletinden Maya Huber 10 yaşında ve deneye katılan 2 bini aşkın çocuktan biri. Annesi Nisha Gandhi, yoğun bakım doktoru. Gandhi,"İnsanların Corona virüsünden öldüğünü görmek, virüsü evimize, ailemize getir endişesini yaşamak korkunçtu" diye konuştu.

Ailesi, Maya'ya gerçek aşı yerine plasebo yani etkisiz aşı mı yapıldı bilmiyor. Ama aşıları tamamlandığında Maya’nın ne yapmak istediğini biliyorlar. Maya da, "Herhalde ilk yapacağım şey tüm arkadaşlarımı çağıracağım büyük bir pijama partisi" dedi.

Pfizer, Eylül ayı sonuna kadar Gıda ve İlaç İdaresi’ne verileri sağlamaya başlamayı umuyor. Kurum, Ekim ayı içinde 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara aşıyı onaylayabilir. Hızlı alınan önlemler, okullarda muhtemel bir vaka artışını önleyebilir.