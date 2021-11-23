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BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda yüzde 100 etkili
Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.
BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda yüzde 100 etkili
23 Kasım 2021 09:07 - AA Esin Eşkinat Sayılgan
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Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer 12-15 yas yan etki klinik deneyler

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