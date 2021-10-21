Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısının güçlendirici üçüncü dozu yüzde 95,6 etkili
ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi.
BioNTech aşısının güçlendirici üçüncü dozu yüzde 95,6 etkili
21 Ekim 2021 15:15 - AA Esin Eşkinat Sayılgan
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun 3’üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer’ın Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.

Pfizer’ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar insanları bu hastalıktan korumak konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna inanıyoruz." dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını onaylamıştı.

FDA, dün, Moderna veya Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer guclendirici doz etkinlik orani koronavirus asisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.