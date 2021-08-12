BionTech, delta varyantı odaklı aşı üzerinde çalışıyor

Dünyanın önde gelen bilim-teknoloji, iş ve tasarım dergisi Fast Company, BioNTech’in laboratuvarına girip şirketin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le görüştü. Kapsamlı analizde, BioNTech’in nasıl kısa bir sürede Delta varyantına odaklı bir aşı geliştirebilecekleri mercek altına alındı.

Makalede, “mRNA teknolojisi kullanılan aşıların güzelliği hızlıca güncellenebilir olmaları. Aşı üreticileri orijinal aşılarına güveniyor fakat Covid-19 da değişirken aşının da değişmesi olası. Süper bulaşıcı Delta varyantı hızla yayılırken, Pfizer ile ortaklık yapan Almanya merkezli BioNTech’teki bilim insanları hızlıca laboratuvara giderek sadece bu varyant özelinde bir aşı geliştirdi. mRNA teknolojisi kullanıldığı için aşıdaki basit bir genetik kod değişimi ile aşıyı değiştirebildiler” yorumu yapıldı.

“Her şey maksimum 100 gün sürer"

Dergiye konuşan Türeci, “Şu an kullandığımız aşı orijinal diken proteinini kullanıyor ve bizim temelde yaptığımız şey bu kısmı keserek Delta varyantının diken proteinini yerleştirmek. mRNA teknolojisi genetik kodda ufak değişiklikler yapılması temeline dayanıyor. Teknoloji o kadar stabil ki geri kalan yaptığımız her şey temelde aynı kalıyor. Dolayısıyla üretim aşamasında çok fazla değişiklikler yapmıyorsunuz ya da ayrı bir denetime tabi olmuyorsunuz. Orijinal süreci devam ettirebilirsiniz” dedi.

Öte yandan şirketi Özlem Türeci ile birlikte kuran şirketin CEO’su Uğur Şahin ise aşının yeni versiyonlarını yapmanın sadece birkaç hafta süreceğini söyledi. Şahin, “Eğer elinizde gen dizilimi varsa, bu teoride yeni bir aşıyı dört haftadan kısa bir sürede yapabileceğimiz anlamına geliyor. Bütün gerekli olan testlerle birlikte aşıları kargolamamız 100 günden daha az sürer. Bu süre daha da kısalacak çünkü her şey daha da gelişecek ve hızlanacak. İşte bu teknolojinin gücü, gerçekten aşırı hızlı olabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Delta varyantı aşısına başladılar

Bir hastalığa karşı daha önce en hızlı hazırlanan aşının üretim sürecinin 4 yıl sürdüğü hatırlatılırken, BioNTech ve Pfizer’ın üçüncü doz kullanma aşamasında daha önceden onay almış aşıları kullandığını ve bu sayede sıfırdan yeni bir aşı yaratma sürecini rafa kaldırdığı da belirtildi.

Fakat Fast Company, şirketin Delta varyantına karşı geliştirilen corona virüsü aşısı için klinik testlerin başladığını duyurdu. Delta varyantının da farklı türleri olduğu aktarılırken BioNTech’in geliştireceği “Delta varyantı odaklı” corona virüsü aşısının baskın Covid-19 türü özelinde geliştirileceği belirtildi.