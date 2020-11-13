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BionTech firmasının Türk CEO’su Profesör Şahin, aşı tedarikinde Aralık ayına işaret etti
Koronavirüs aşısını bulan BionTech firmasının Türk CEO’su Profesör Dr. Uğur Şahin, bir İngiliz televizyon kanalına yaptığı açıklamada; Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin olarak, aşının tedarikine en erken Aralık’ta başlanabileceğini, rahatlamanın ise ancak 2021’in ortalarına doğru mümkün olabileceğini söyledi.
BionTech firmasının Türk CEO’su Profesör Şahin, aşı tedarikinde Aralık ayına işaret etti
13 Kasım 2020 14:13 - İHA
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Koronavirüs aşısını bulan ve ilk test iznini alan BionTech firmasının CEO’su Türk profesör Uğur Şahin, Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde gerekli izinleri veren kurumlarla yakın diyalog içinde bulunduğunu söyleyen Uğur Şahin, “Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim halindeyiz. Ön ya da koşullu onay, ABD’den veya Avrupa’dan gelebilir” dedi.

“Bu kış bizim için zor geçecek”

Aşı tedarikine başlamalarının en iyi ihtimalle Aralık ayı ortalarını bulacağını ifade eden Şahin, “Bu, Aralık ayında işlerin bir anda değişeceği anlamına gelmiyor. Bu kış bizim için çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü halini alacak” diyerek uyarıda bulundu.

“2021’de rahatlayabiliriz”

Rahatlamanın önümüzdeki yılın ortalarında mümkün olabileceğini söyleyen Şahin, “Önümüzdeki Mart veya Nisan ayında rahatlamaya başlayacağız. 2021’in ortalarına doğru durumu daha iyi kontrol altına alabiliriz” dedi. Şahin, temas halinde oldukları yetkililerin karar verme süreçlerine bağlı olarak, Aralık ayında insanların aşı olmaya başlayabileceklerini umduğunu söyledi.

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