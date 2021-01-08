Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BioNtech/Pfizer aşısının üretiminde çalışan yaklaşık 3 bin kişi haftaya aşılanacak
BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşının Belçika'daki üretiminde çalışan yaklaşık 3 bin kişi gelecek hafta aşılanacak
BioNtech/Pfizer aşısının üretiminde çalışan yaklaşık 3 bin kişi haftaya aşılanacak
08 Ocak 2021 17:27 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

COVID-19 aşısı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikasında üretiliyor ve Avrupa'ya dağıtılıyor.

Şirketin Belçika'daki Sözcüsü Koen Colpaert, Belçika'daki aşılama stratejisinin dışına çıkarak kendi çalışanlarına aşı yapılacağını, böylece yüksek talep nedeni ile fabrikadaki üretimde olası sıkıntıları engellemeyi amaçladıklarını bildirdi. Colpaert, şu ifadeleri kullandı: 

"Şirket içinde çalışanlara aşı yapıp yapmama konusunda uzun tartışmalardan sonra aşılama kararı alındı. Puurs tesisimizde aşının üretimi ve dağıtımından sorumlu 3 bin kişi bulunuyor. Şu aşamada bu kişilerin hastalanıp, üretim süreci dışına çıkmasını istemiyoruz."

Şirketin bulunduğu Belçika'daki aşılama stratejisinde ilk olarak bakım evlerinde kalan ileri yaşlardaki kişiler, ardından hastane ve diğer sağlık çalışanlarının aşılanması planlanıyor.

Pfizer'in "üretim tesisindeki çalışanlarını aşılama talebinin daha önce kabul görmediği" iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

pfizer belcika covid-19 asisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.