BioNTech/Pfizer'ın COVID-19 aşısının yeni mutasyon üzerinde de etkin olduğu belirlendi

ABD'de yapılan bir araştırma, Biontech-Pfizer aşısının yeni tip koronavirüsün (COVID-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

08 Ocak 2021 13:53 - AA