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BioNTech/Pfizer'ın COVID-19 aşısının yeni mutasyon üzerinde de etkin olduğu belirlendi
ABD'de yapılan bir araştırma, Biontech-Pfizer aşısının yeni tip koronavirüsün (COVID-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.
BioNTech/Pfizer'ın COVID-19 aşısının yeni mutasyon üzerinde de etkin olduğu belirlendi
08 Ocak 2021 13:53 - AA
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ABD'li ilaç firması Pfizer'den yapılan açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yürütülen laboratuvar testlerinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan "diken proteininde" meydana gelen değişikliğin aşının etkisini değiştirmediği belirtildi.

Aşıyı vurulan 20 kişiden alınan kan örnekleriyle yapılan testlerde, virüse karşı üretilen antikorların yeni mutasyonu etkisiz hale getirdiği tespit edildi. COVID-19'un 15 farklı mutasyonunun incelendiği araştırmada, aşının etkinliğine dair olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

- "Mutasyonun problem yaratmadığını görmek memnuniyet verici"

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan "N501Y" adı verilen mutasyon, virüsün diken proteinin tek noktasında ortaya çıkan değişimden kaynaklanıyor. Söz konusu mutasyonun virüsün vücuda daha kolay tutunmasını sağladığı ve böylece bulaşıcılığını artırdığı tahmin ediliyor.

Pfizer Bilim Operasyonları Üst Yöneticisi Dr. Philip Dormitzer, virüste meydana gelen değişikliklerin aşı üzerindeki etkisine ilişkin çalışmaların süreceğini belirterek "İnsanları fazlasıyla endişelendiren bu mutasyonun bir problem yaratmadığını görmek memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Virüslerin mutasyonun bağlı olarak aşı formüllerinde de değişiklik yapılabileceğine dikkati çeken Dormitzer, RNA temelli aşıdaki virüse ait genetik kodu değiştirerek aşının mutasyonlara karşı uyarlanabileceğini vurguladı.

- "E484K" mutasyonu endişe kaynağı

Virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan "E484K" mutasyonu, bilim insanlarını endişeye sevk ediyor. Pfizer'in araştırmasında yer almayan yeni mutasyonun, diken proteininde yeni değişimlere yol açtığı ifade ediliyor.
 

Anahtar Kelimeler:

pfizer diken proteininde mutasyon covid-19 antikor

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