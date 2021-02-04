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Birleşik Krallık Aşı Dağıtım Bakanı açıkladı: Dünyada COVID-19'a yol açan 4 bin farklı mutasyon var
Nadhim Zahawi dünyada şu anda koronavirüse yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi
Birleşik Krallık Aşı Dağıtım Bakanı açıkladı: Dünyada COVID-19'a yol açan 4 bin farklı mutasyon var
04 Şubat 2021 17:00 - Independent
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Birleşik Krallık Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi dünyada şu anda koronavirüse yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi.

Sky televizyonuna konuşan Zahawi aralarında Pfizer ve AstraZeneca'nın da bulunduğu aşı üreticilerinin aşılarını geliştirmek için çalışma yürüttüğünü söyledi. Zahawi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an mevcut aşıların (koronavirüsün) kent ya da diğer mutasyonlar üzerinde özellikle de hastalığı ağır geçirme ya da hastaneye yatışları azaltma konusunda etkili olmama ihtimali düşük." 

Zahawi "Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve diğer tüm aşı üreticileri aşılarını geliştirmek ve sayısı 4 bine ulaşan koronavirüsün tüm varyasyonlarına karşı etkili olması için çalışıyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ''Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı'' ifadelerini kullanmıştı.

 

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