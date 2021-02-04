Birleşik Krallık Aşı Dağıtım Bakanı açıkladı: Dünyada COVID-19'a yol açan 4 bin farklı mutasyon var

Birleşik Krallık Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi dünyada şu anda koronavirüse yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi.

Sky televizyonuna konuşan Zahawi aralarında Pfizer ve AstraZeneca'nın da bulunduğu aşı üreticilerinin aşılarını geliştirmek için çalışma yürüttüğünü söyledi. Zahawi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an mevcut aşıların (koronavirüsün) kent ya da diğer mutasyonlar üzerinde özellikle de hastalığı ağır geçirme ya da hastaneye yatışları azaltma konusunda etkili olmama ihtimali düşük."

Zahawi "Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve diğer tüm aşı üreticileri aşılarını geliştirmek ve sayısı 4 bine ulaşan koronavirüsün tüm varyasyonlarına karşı etkili olması için çalışıyor" dedi.

Türkiye’de 3 farklı mutasyonlu virüs görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ''Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı'' ifadelerini kullanmıştı.