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BM uyardı: Aşıya eşit erişim olmazsa COVID-19 mutasyonu daha ölümcül olabilir
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu
BM uyardı: Aşıya eşit erişim olmazsa COVID-19 mutasyonu daha ölümcül olabilir
26 Ocak 2021 09:13 - AA
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

"Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor." diyen Guterres, şöyle devam etti:

"Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var." 

Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19 aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

birlesmis milletler dunya ekonomik forumu virus

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