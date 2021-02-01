Boston’lu uzmanlar, COVID-19’un ilk birkaç saatte akciğer hücrelerine verdiği etkiyi araştırdı

MEDİMAGAZİN-Boston Üniversitesinin (BU) Ulusal Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarları (NEIDL), BU Tıp Kampüsü'ndeki Yenileyici Tıp Merkezi (CReM) ve BU’nun Ağ Sistemleri Biyolojisi Merkezinin (CNSB) ortak çalışması sonucunda, aynı anda on binlerce insanın akciğer hücreleri SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte edildi ve enfeksiyondan sonraki ilk birkaç dakika boyunca tüm bu hücrelerde neler olduğu izlendi. Uzmanlar, araştırma dâhilinde yüksek korumalı araştırma tesisini 61 Fahrenheit dereceye kadar soğutmak zorunda kaldı.

BU ekibi, koronavirüs enfeksiyonunun başlangıcında akciğer hücrelerinde tetiklenen tüm moleküler aktivitelerin bugüne kadarki en kapsamlı haritasını ortaya çıkardı. Ayrıca, bir kişi enfekte olduktan kısa bir süre sonra COVID-19 enfeksiyonuyla mücadelede potansiyel olarak kullanılabilecek en az 18 FDA onaylı ilaç olduğu keşfedildi. Deneysel olarak, bu ilaçlardan beşi, insan akciğer hücrelerinde yayılan koronavirüsü yüzde 90'dan fazla azalttı. Çalışmanın bulguları yakın zamanda Molecular Cell dergisinde yayımlandı.

Piyasaya sürülen COVID-19 aşıları ile sürü bağışıklığı oluşturmak için yeterli sayıda insanın aşılanması gerekse de bu durumun bir yıldan kısa bir sürede sağlanamayacağı biliniyor. Uzmanlar, daha etkili ve iyi zamanlanmış terapötik müdahalelerin, COVID-19 enfeksiyonlarına bağlı toplam ölüm sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Araştırmanın yazarları şu ifadeleri kullandı:

“Bu araştırmayı alışılmadık kılan şey, virüsün akciğer hücrelerini enfekte etmesinden sadece bir saat sonra çok erken zaman noktalarına bakmış olmamızdır.”

Araştırmanın kıdemli araştırmacılarından ve NEIDL'de virolog olan Elke Mühlberger, şöyle söyledi:

“Virüsün, enfeksiyon sırasında hücrelere bu kadar erken zarar vermeye başladığını görmek korkutucuydu. Tipik olarak Ebola ve Marburg gibi dünyanın en ölümcül virüslerinden bazılarıyla çalışır.”

Araştırmanın kıdemli araştırmacılarından BU CNSB'nin direktörü Andrew Emili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"En çarpıcı yön, virüsten kaç moleküler yolun etkilendiğidir. Virüs, akciğer hücrelerini toptan yeniden şekillendiriyor. Virüsün enfekte ettiği hücrelere el koyma derecesi şaşırtıcı."

Emili, SARS-CoV-2’nin, hücrelerin metabolik süreçlerini tamamen değiştirdiğini ve hatta enfeksiyondan sonraki 3-6 saat içinde hücrelerin nükleer zarlarına zarar verdiğini bildirdi. Ebola virüsü ile enfekte olan hücrelerin ise enfeksiyonun erken zaman noktalarında herhangi bir belirgin yapısal değişiklik göstermediğini ve enfeksiyonun geç aşamalarında bile nükleer membranın hâlâ sağlam olduğunu ifade etti.

Araştırma ekibi, akciğerlerin içini kaplayan hücre türü olan hava kesesi hücrelerini büyütmek için kullandı. Hava kesesi hücrelerinin, geleneksel kültürde büyümesi ve bakımının genellikle zor olduğunu bildiren Wilson, diğer laboratuvarlar tarafından bugüne kadar yapılan birçok koronavirüs araştırmasının, maymunlardan alınan böbrek hücreleri gibi daha kolay bulunabilen hücre türlerinin kullanımı ile şekillendiğini kaydetti.

Yapılan çalışmanın dezavantajı ise maymunlardan alınan böbrek hücrelerinin, insanlardan alınan akciğer hücrelerinin yaptığı gibi koronavirüs enfeksiyonuna aynı şekilde tepki vermemesi, virüsü incelemek için zayıf bir model hâline getirmesi olarak belirtildi.

COVID-19 ile enfekte olduktan sonra ‘Remdesevir’ hayat kurtarmaz

CReM tarafından tasarlanmış, insan akciğer hücrelerini kullanan başka bir çalışmada, araştırma ekibi, mevcut ilaçların Remdesivir ve Kamostat’ın virüsle mücadelede etkili olduğunu doğruladı, ancak hiçbiri COVID-19'un neden olduğu iltihabı kontrol etmek için etkili bir çözüm olmadı. Halen uygulanmakta olan Remdesivir, koronavirüs hastalarında kullanılmaya devam ediyor. Ancak bu yeni çalışma ile virüsün saatler içinde hücrelere ciddi hasar vererek iltihaplanmaya yol açtığına dair bulguları, araştırmacıların, enfeksiyonun ilerlemesinden sonra yapılabilecek bir şeyin olmadığı konusunda hemfikir olmasını sağladı.

Emili, konu hakkında şunu söyledi: