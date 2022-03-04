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Brezilya, COVID-19'u pandemiden endemiye indirmeyi planlıyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 salgınının ülkesinde pandemiden endemi seviyesine düşürülmesinin planlandığını bildirdi.
Brezilya, COVID-19'u pandemiden endemiye indirmeyi planlıyor
04 Mart 2022 10:20 - AA Muhammed Emin Canik
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Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Epidemiyolojik durumdaki iyileşme sebebiyle 13.979/2020 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, mevcut Kovid-19 durumunu Brezilya'da endemiye düşürmeyi değerlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un pandemiden endemiye düşürülmesi üzerine çalışıldığını doğrulandı ve diğer bakanlıklarla konuyla ilgili kurumlarla iletişim içinde bulunulduğu aktarıldı.

Kovid-19’un endemik bir hastalık olarak sınıflandırılması durumunda, acil sağlık durumu olarak ele alınmayacak. Buna göre ülkede maske kullanımı, kapalı alanlarda toplanma yasağı, aşı pasaportu gibi kısıtlamalar zorunlu olmaktan çıkarılabilir.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, Kovid-19 salgınının dünyada en çok etkilediği ülkeler arasında bulunuyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok virüs kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da Kovid-19 şu ana kadar 650 bin kişinin hayatına mal oldu ve 28,8 milyon kişide görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'u 11 Mart 2020'de "pandemi" olarak ilan etmişti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyici açıklamaları nedeniyle birçok kez eleştirilmiş ve salgın süresince ülkede 4 sağlık bakanı göreve getirilmişti.

Brezilya Senatosunda Bolsonaro'nun salgını yönetmede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, Devlet Başkanı'nı sağlık önlemlerinin ihlali, şarlatanlık, suça teşvik, suistimal ve görevin onuruna saldırı gibi 9 suçla itham etmişti.

Anahtar Kelimeler:

brezilya pandemi endemi kovid-19 salgin

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