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Brezilya Yüksek Mahkemesi, COVID-19 aşısının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceğine karar verdi
Dünyada sangında en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
Brezilya Yüksek Mahkemesi, COVID-19 aşısının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceğine karar verdi
18 Aralık 2020 15:56 - AA
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Mahkeme kararında, kimsenin iradesi dışında aşılanamayacağı; ancak aşının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceği belirtildi.

Kararda, merkezi ve yerel hükümetlerin aşı olmak istemeyen yurttaşlara ceza veya kısıtlama uygulayamayacağı vurgulandı.

Ülkede aşı olmak istemeyenlerin oranı yüzde 20

Mahkemenin kararının ülkede aşı karşıtı görüşlerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Datafolha araştırma şirketinin yaptığı anket, ülkenin yaklaşık yüzde 20'sinin Kovid-19 aşısı olmayı istemediğini ortaya koydu.

Aynı şirketin 4 ay önce yaptığı ankette, aşı olmak istemeyenlerin oranı yüzde 10 civarında çıkmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamalarda kendisinin aşı olmayacağını ifade ederken zorunlu aşılamaya karşı olduğunu vurguluyor.

Bolsonaro, 7 Temmuz'da virüse yakalanmıştı.

Bugüne kadar 7 milyon 111 bin 527 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, virüs nedeniyle 184 bin 876 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

 

Anahtar Kelimeler:

brezilya zorunlu asilama covid-19

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